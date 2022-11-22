Собчак прокомментировала сообщение об увольнении своего коммерческого директора

Собчак опровергла увольнение арестованного коммерческого директора Суханова

Начало событий в новости Собчак уволила арестованного по делу о вымогательстве коммерческого директора

Журналистка Ксения Собчак опровергла увольнение с поста коммерческого директора своей компании «Осторожно Media» Кирилла Суханова, арестованного по делу о вымогательстве. Комментарий об этом появился в ее Telegram-канале.

«Это очередная ложь. Кирилл [Суханов] остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу», — заявила Собчак. По ее словам, сейчас обязанности Суханова «временно перераспределены между членами его команды».

При этом все изменения в структуре холдинга, как отметила журналистка, носят технический характер. «Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает», — подчеркнула она и добавила, что делает «все возможное для освобождения своих коллег».

Помимо этого, как указала Собчак, они с Сухановым остаются на связи и общаются с помощью писем и посылок.

О том, что Собчак якобы уволила обвиняемого в вымогательстве коммерческого директора, ранее сообщил источник РИА Новости. Отмечалось, что Суханова также сняли с должности генерального директора компании «КС 2», которая оказывает рекламные услуги.

Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В конце октября их задержали. Тверской суд Москвы отправил Суханова в СИЗО до 24 декабря.