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12:59, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала сообщение об увольнении своего коммерческого директора

Собчак опровергла увольнение арестованного коммерческого директора Суханова
Начало событий в новости Собчак уволила арестованного по делу о вымогательстве коммерческого директора

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Журналистка Ксения Собчак опровергла увольнение с поста коммерческого директора своей компании «Осторожно Media» Кирилла Суханова, арестованного по делу о вымогательстве. Комментарий об этом появился в ее Telegram-канале.

«Это очередная ложь. Кирилл [Суханов] остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу», — заявила Собчак. По ее словам, сейчас обязанности Суханова «временно перераспределены между членами его команды».

При этом все изменения в структуре холдинга, как отметила журналистка, носят технический характер. «Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает», — подчеркнула она и добавила, что делает «все возможное для освобождения своих коллег».

Помимо этого, как указала Собчак, они с Сухановым остаются на связи и общаются с помощью писем и посылок.

О том, что Собчак якобы уволила обвиняемого в вымогательстве коммерческого директора, ранее сообщил источник РИА Новости. Отмечалось, что Суханова также сняли с должности генерального директора компании «КС 2», которая оказывает рекламные услуги.

Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В конце октября их задержали. Тверской суд Москвы отправил Суханова в СИЗО до 24 декабря.

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Маргарита Щигарева
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