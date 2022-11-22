Собчак уволила арестованного по делу о вымогательстве коммерческого директора Суханова

Арестованного по делу о вымогательстве Кирилла Суханова уволили с поста коммерческого директора компании «Oсторожно Media» журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Собчак.

«Он уволен 2 ноября», — заявил собеседник агентства, говоря о Суханове. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что ранее Суханова также сняли с должности генерального директора компании «КС 2», которая оказывает рекламные услуги.

21 ноября стало известно, что Московский городской суд оставил без изменений постановление Тверского районного суда об аресте Суханова. Перед этим Тверской суд отправил обвиняемого в СИЗО до 24 декабря.

Суханова обвиняют в преступлении по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. По версии следствия, он и бывший главред Tatler Ариан Романовский вымогали 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Ранее Суханов частично признал вину и заявил о готовности извиниться перед Чемезовым.

После задержания Суханова стало известно, что Собчак покинула Россию. Позднее она вернулась в страну и посетила офис «Ростеха». Она также извинилась перед Чемезовым за вред от действий своих коллег.