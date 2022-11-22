Адвокат художницы Цветковой рассказал о ее праве на реабилитацию

Адвокат художницы Цветковой Пиховкин рассказал о ее праве на реабилитацию

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова (признана в России иностранным агентом), обвиненная в распространении порнографии из-за рисунков в паблике «Монологи вагины», после оправдания имеет право на реабилитацию. Об этом «Ленте.ру» сообщил ее адвокат Александр Пиховкин.

Ранее суд полностью оправдал художницу. Ее дело рассматривали три года. С ноября 2019 года по март 2020-го россиянка находилась под домашним арестом, затем ей назначили подписку о невыезде. 15 июля Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Цветкову, однако прокуратура обжаловала это решение.

«Юлию оправдали 15 июля 22 года, но сегодня, несколько минут назад, приговор вступил в законную силу. Прошло четыре с половиной месяца после постановления оправдательного приговора. Вступило в законную силу положение приговора о праве Юлии на реабилитацию. Это значит, что материальные и моральные издержки за неправосудное, незаконное, необоснованное уголовное преследование должны быть компенсированы», — поделился Пиховкин.

Цветкова не признавала свою вину. В описании группы во «ВКонтакте», которую художница администрировала, сказано, что паблик создан для снятия «стигмы с женской физиологии». В нем россиянка собирала символические изображения женского тела.

В июле 2020 года на фем-активистку завели дело о пропаганде гомосексуализма. Тогда художница уточняла, что выложила в рамках флешмоба картинки, на которых изображена семейная пара мужчин-геев с ребенком. Суд оштрафовал ее на 75 тысяч рублей за публикацию картинок с представителями ЛГБТ.

