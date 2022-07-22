Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице Цветковой

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице и фем-активистке Юлии Цветковой

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, вынесенный художнице и фем-активистке Юлии Цветковой (признана в России иностранным агентом), которую обвиняли в распространении порнографии за публикации рисунков с женскими половыми органами в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». Об этом рассказала мать россиянки Анна Ходырева на Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина предположила, что если оправдательный приговор не устоит, то дело Цветковой могут вернуть на рассмотрение суда. «Или Юлю сразу могут признать виновной, несмотря на то, что состава преступления, как доказано, нет и быть не могло», — отметила Ходырева.

15 июля Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал фем-активистку, которой следствие вменяло распространение порнографии из-за публикации рисунков в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте».

Сотрудники правоохранительных органов возбудили против Цветковой уголовное дело о распространении порнографии в ноябре 2019 года. Девушка находилась под домашним арестом до марта 2020 года, впоследствии ее отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура просила приговорить россиянку к трем годам колонии.

Цветкова в свою очередь вину не признавала. В описании группы во «ВКонтакте», которую она администрировала, сказано, что паблик создан для снятия «стигмы с женской физиологии». В нем россиянка собирала символические изображения женского тела.

В июле 2020 года на фем-активистку завели новое дело о пропаганде гомосексуализма. Тогда художница уточняла, что выложила в рамках флешмоба картинки, на которых изображена семейная пара мужчин-геев с ребенком. Суд оштрафовал ее на 75 тысяч рублей за публикацию картинок с представителями ЛГБТ.