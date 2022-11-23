Представитель МИД России Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Европарламента (ЕП) принять резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма.

«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — предложила дипломат.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Резолюция была принята в ходе голосования членов ЕП. В документе представлен перечень обвинений в адрес России, причем связанных не только со специальной военной операцией на Украине.

Комментируя решение Европарламента, украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости полностью изолировать Россию, а также привлечь к ответственности за действия на Украине и в мире.