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16:12, 23 ноября 2022Мир

Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма

Представитель МИД России Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Европарламента (ЕП) принять резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма.

«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — предложила дипломат.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Резолюция была принята в ходе голосования членов ЕП. В документе представлен перечень обвинений в адрес России, причем связанных не только со специальной военной операцией на Украине.

Комментируя решение Европарламента, украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости полностью изолировать Россию, а также привлечь к ответственности за действия на Украине и в мире.

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Варвара Кошечкина
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