Владельцы «Манчестер Юнайтед» задумались о продаже клуба

В «Манчестер Юнайтед» подтвердили, что владельцы клуба рассматривают вариант его продажи

Владельцы «Манчестер Юнайтед» — семейство Глейзеров из США — задумались о продаже клуба. Об этом сообщается на сайте команды.

В МЮ подтвердили, что совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив для клуба. «Совет директоров рассмотрит все варианты, в том числе инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием клуба», — говорится в заявлении английской команды.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с форвардом Криштиану Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон.

Ранее Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве. Он также заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.