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19:24, 23 ноября 2022Бывший СССР

На Украине собрались наказывать за публикации о ракетных обстрелах

За публикацию данных о повреждениях инфраструктуры на Украине собрались наказывать

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Верховную Раду Украины внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому в стране собрались наказывать за публикацию данных о ракетных обстрелах и повреждениях инфраструктурных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт парламента.

Согласно проекту, в случае публикации информации о повреждениях объектов инфраструктуры, которая ранее не выкладывалась госорганами, граждане могут получить штраф в размере от одной до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов, общественные работы на срок до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

23 ноября после ракетных обстрелов все АЭС, а также большинство ГЭС и ТЭС, располагающихся на территории Украины, временно остались без электричества. Кроме того, заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о поражении нескольких энергетических объектов в ряде областей страны.

В сентябре Верховная Рада Украины отказалась от прямых трансляций в эфире телеканала «Рада» открытых пленарных заседаний на время военного положения.

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Антон Похиляк
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