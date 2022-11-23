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16:14, 23 ноября 2022Бывший СССР

В Харькове из-за отключения света прекратил работу электротранспорт

Мэр Харькова Терехов: в городе прекратил работу электротранспорт из-за отключения света

Фото: Shutterstock

В Харькове из-за отключения света прекратил работу электротранспорт. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, его цитирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт», — заявил он. Мэр уточнил, что проходит эвакуация людей из метрополитена. По его словам, введены дополнительные автобусы на маршруты наземного электрического транспорта.

Ранее в ряде районов Киева пропали электроэнергия и вода после ракетного удара. В небе над столицей Украины видны клубы дыма. Кроме того, мэр города Виталий Кличко отметил, что был поражен один объект инфраструктуры. Он призвал население находиться в укрытиях. Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории республики.

Кроме того, главы администраций Киевской и Винницкой областей страны подтвердили поражение критических объектов инфраструктуры в результате ракетных ударов.

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Кристина Есикова
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