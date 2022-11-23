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19:34, 23 ноября 2022Наука и техника

В России оценили поставленные Украине турецкие РСЗО

Эксперт Кнутов: РСЗО TRLG-230 способна наводить ракеты по лазерному лучу

Кадр: Defence Turk / Youtube

Турецкие реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230, которые Анкара передала Киеву, способны наводить ракеты по лазерному лучу. Возможности РСЗО оценил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

Он отметил, что дальность стрельбы турецкой РСЗО составляет 70 километров. Также у TRLG-230 есть возможность наведения каждой ракеты по лучу лазера.

«То есть используется Bayraktar ТВ-2, на который устанавливают лазерный целеуказатель. Bayraktar подсвечивает цель с воздуха, ракета по отраженному лучу лазера эту цель поражает с абсолютной точностью. Поэтому поставки подобного рода систем повышают боевые возможности Украины, но, с другой стороны, говорят о том, что арсеналы других стран НАТО, то есть поставки HIMARS из США и Германии, частично Великобритании, поставки дальнобойных артиллерийских систем заканчиваются. И это сказывается на наступательных возможностях Украины», — сказал Кнутов.

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Ранее издание «Русская весна» опубликовало кадры первого зафиксированного применения турецкой РСЗО TRLG-230 в зоне спецоперации на Украине.

В октябре глава американской компании Lockheed Martin заявил об увеличении производства РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

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Даниил Иринин
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