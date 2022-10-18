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21:55, 18 октября 2022Наука и техника

В США увеличат производство РСЗО HIMARS

Глава Lockheed Martin Тайклет заявил об увеличении производства РСЗО HIMARS до 96 в год

Фото: Sgt. James Hobbs/ Globallookpress.com

Глава американской оборонной компании Lockheed Martin заявил об увеличении производства реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в США до 96 единиц в год. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается HIMARS, то мы уже встречались с нашими долгосрочными поставщиками с целью запланировать рост производства до 96 единиц в год», — сообщил руководитель корпорации на встрече с инвесторами.

В настоящее время в Соединенных Штатах производится около 60 пусковых установок РСЗО ежегодно.

В сентябре Пентагон заключил контракт с американской военной корпорацией Lockheed Martin на поставку высокоточных ударных ракет. Сумма контракта составила 77,4 миллиона долларов (более 4,5 миллиарда рублей).

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Марина Совина
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