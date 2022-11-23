Сборные Хорватии и Марокко вничью сыграли в матче чемпионата мира-2022

Сборные Хорватии и Марокко вничью со счетом 0:0 сыграли в матче чемпионата мира-2022

Сборные Хорватии и Марокко не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0. Во втором тайме марокканский защитник Нуссаир Мазрауи получил травму. Он не смог подняться на ноги самостоятельно и покинул поле на носилках.

Этот матч стал третьим на турнире, в котором команды не смогли открыть счет. 22 ноября сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса во встрече группы D. Мексика и Польша, выступающие в группе C, также не смогли выявить сильнейшего.

Сборные Хорватии и Марокко выступают в группе F. Им также предстоит сыграть с Канадой и Бельгией, которые начнут путь на чемпионате мира с противостояния вечером 23 ноября. Следующие матчи команды проведут 27 ноября: марокканцев ждет матч с бельгийцами, а Хорватия проведет встречу с Канадой.