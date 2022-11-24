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20:59, 24 ноября 2022Спорт

Сборная Португалии обыграла Гану в матче чемпионата мира-2022

Сборная Португалии обыграла Гану со счетом 3:2 в матче ЧМ-2022, Роналду забил пенальти

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Дохе на стадионе 974 и завершилась со счетом 3:2. На 65-й минуте счет открыл нападающий Криштиану Роналду, реализовав пенальти. На 73-й минуте Гана сравняла счет благодаря голу полузащитника Андре Айю. На 78-й минуте полузащитник Жоау Феликс вывел португальцев вперед. На 80-й минуте хавбек португальцев Рафаэл Леау забил еще один мяч. На 89-й минуте полузащитник Осман Букари отличился за Гану.

Ранее в четверг, 24 ноября, состоялся еще один матч группы H. Сборная Уругвая сыграла безголевую ничью с национальной командой Южной Кореи.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Португалии никогда не становилась победителем мундиаля.

Анастасия Борисова
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