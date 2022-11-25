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10:59, 25 ноября 2022Спорт

Хавбек сборной Португалии призвал болельщиков критиковать Роналду

Хавбек сборной Португалии Фернандеш заявил, что Роналду играет лучше, когда его критикуют
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Хавбек сборной Португалии по футболу Бруну Фернандеш призвал болельщиков критиковать форварда команды Криштиану Роналду. Его слова приводит ESPN.

«Мы видим его лучшую версию, когда вы, ребята, его критикуете», — заявил Фернандеш, предположив, что форварду нравится работать в таких условиях. Он добавил, что играть в одной команде с Роналду для него мечта, ставшая явью.

24 ноября Роналду с пенальти забил первый мяч сборной Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре в матче против Ганы. Он стал первым в истории футболистом, забившем на пяти подряд ЧМ. Кроме того, 37-летний нападающий стал самым возрастным автором гола португальцев в истории мундиаля.

Команда Португалии обыграла Гану со счетом 3:2 на групповом этапе турнира. Помимо Роналду голами отметились полузащитники Жоау Феликс и Рафаэл Леау.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Португалии никогда не становилась победителем мундиаля.

Ксения Курашкина
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