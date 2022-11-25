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17:41, 25 ноября 2022Бывший СССР

Молдавия собралась повысить цены на электроэнергию

Премьер Молдавии Гаврилица: правительство рассматривает повышение цен на электричество

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии рассматривает запросы от местных энергокомпаний об увеличении цен на электричество для рядовых граждан. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, ее слова приводит РИА Новости.

«Я видела запросы операторов о повышении тарифов на электроэнергию. Далеко не секрет, что с ноября ситуация на рынке электроэнергии ухудшилась. У нас есть несколько двусторонних контрактов на небольшие объемы, но большую часть закупаем на румынском рынке, где цены выше, чем по прежним контрактам», — рассказала глава правительства.

25 ноября стало известно о начале массовых обысков по делу о попытке дестабилизации ситуации в Молдавии. Главным образом следователи приходят к активистам оппозиционной партии «Шор», организующей митинги против политики нынешнего президента страны Майи Санду.

Недовольство на улицах граждане страны начали выражать еще летом. Помимо сторонников партии «Шор» протесты организуют и молдавские социалисты. Люди сетуют на подорожание товаров и услуг и на повышение тарифов ЖКХ, а также не соглашаются с внешнеполитическим курсом президента Санду.

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Василий Мека
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