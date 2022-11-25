Китай заместил российские двигатели на истребителе J-15

The Drive: Китай заместил российские двигатели АЛ-31Ф на истребителе J-15

Китай заместил российские двигатели АЛ-31Ф на истребителях J-15. Об этом пишет издание The Drive.

«Спустя десять лет после того, как китайский истребитель J-15 совершил свои первые посадки и взлеты с борта авианосца, появился образец палубного боевого самолета, оснащенного двигателями WS-10 собственного производства», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что J-15 был последним китайским самолетом семейства Су-27, который получал российские силовые агрегаты. Согласно The Drive, таким образом Китай идет на дальнейший отказ от иностранных двигателей в пользу собственных.

Издание допускает, что новый двигатель получил не недавно построенный истребитель, а уже ранее эксплуатировавшийся самолет. «Как бы то ни было, ни один боевой J-15 ранее не был замечен с WS-10», — пишет The Drive.

В ноябре Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022 в городе Чжухай показал несколько двигателей с управляемым вектором тяги.

В мае 2021 года издание Defense News заметило, что многоцелевые истребители четвертого поколения J-10C, оснащенные местными двигателями WS-10B Taihang вместо российских серии АЛ-31Ф, начали поступать на вооружение Воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.