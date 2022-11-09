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12:21, 9 ноября 2022Наука и техника

Китай показал двигатели с управляемым вектором тяги

The Drive: Китай показал двигатели с управляемым вектором тяги

Фото: China Daily / Reuters

Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022, который проходит с 8 по 13 ноября в городе Чжухай, показал несколько двигателей с управляемым вектором тяги. Об этом пишет The Drive.

Один из двигателей, вероятно, представляет собой силовой агрегат WS-19 с двумерным управлением вектором тяги, предназначенный для истребителя пятого поколения J-35.

Другой двигатель — WS-10 — отличает трехмерное управление вектором тяги. Согласно The Drive, данный силовой агрегат предназначен для самолетов четвертого поколения, для которых стелс-характеристики отходят на второй план.

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В июле 2020 года издание, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники, сообщило, что Китай научился создавать собственные двигатели для истребителей пятого поколения J-20, которые, по сравнению с его предыдущими разработками, обладают улучшенными стелс-характеристиками, большей мощностью и управляемым вектором тяги.

В ноябре 2018 года пользователь East Pendulum разместил в Twitter ролик, в котором показано выполнение истребителем J-10B (с установленным на нем российским двигателем) в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 фигур высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист».

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Иван Потапов
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