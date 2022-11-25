Роналду достал из трусов и съел энергетическую добавку во время матча ЧМ-2022

A Bola: Роналду достал из трусов и съел энергетическую добавку на матче ЧМ-2022 с Ганой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время стартового матча национальной сборной с Ганой на чемпионате мира-2022 в Катаре прямо во время игры непосредственно на поле достал из трусов и съел энергетическую добавку. Об этом пишет Чемпионат.com.

Журналисты португальского издания A Bola обратили внимание на то, что находившийся в штрафной соперника Роналду, в тот момент уже не участвовавший активно в эпизоде, несколько секунд искал что-то в трусах, а затем прожевал на бегу и продолжил игру. Источник издания уточнил, что это была энергетическая добавка.

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла в Дохе на стадионе 974 и завершилась со счетом 3:2.

На 65-й минуте счет открыл нападающий Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Мундиаль стал для Роналду рекордным, пятым в карьере. Он стал первым в истории футболистом, забившем на пяти подряд ЧМ.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Португалии никогда не становилась победителем мундиаля.