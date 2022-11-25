Путин потребовал увеличить производство военной техники и улучшить ее характеристики

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) потребовал не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить ее характеристики. Его слова приводит ТАСС.

Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику Владимир Путин президент России

Глава российского государства указал, что во время совещания надеется услышать о том, как работает упомянутый механизм.

Координация работы

По словам президента, работу координационного совета по обеспечению потребностей ВС России придется скоординировать. При этом, пояснил Путин, никаких экстренных мер принимать совету не потребуется.

Мы договорились, и нет в этом необходимости — вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать, но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно Владимир Путин президент России

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшегося 2 ноября совещания совета президент потребовал, чтобы вооружение для нужд Российской армии совершенствовалось непрерывно и оставалось при этом эффективным. Для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков, указал Путин. При разработке и производстве каждого элемента экипировки ВС должно учитываться мнение тех, кто ее использует, добавил он.

К настоящему моменту в России сформирован механизм для тесного взаимодействия между Минобороны, силовыми ведомствами и регионами.

Графики поставок техники

Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже утверждены помесячные графики на ближайшее будущее. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, идет «ритмичная» поставка вооружений в рамках утвержденных графиков на текущий год, в некоторых случаях удается даже опережать план.

В случае сложностей в работу включаются военно-промышленная комиссия и профильные институты, отвечающие за разработку и модернизацию техники, и ускоряют поставки, подчеркнул Мантуров. В частности, к производству экипировки подключили многие частные предприятия, которые также помогают выполнять заказы по графику.

Рост боевого потенциала

О поставках новейшей техники для российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, также сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Мы идем вперед, мы наступаем. И ЧВК, и наша пехота, и морпехи, Росгвардия, пограничники и так далее. Вся структура работает. (...) Насыщаемся. Сейчас мы говорим о росте нашего потенциала, вот это есть Александр Сладков военный корреспондент

По его словам, в «основной пакет необходимых факторов для победы», в частности, входят современные беспилотные летательные аппараты, аппараты-камикадзе и новые разведывательные системы. Он также добавил, что российские военные быстро адаптируются в условиях боевых действий.