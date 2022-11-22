Военкор заявил о росте боевого потенциала России

Военкор Сладков сообщил о налаживании поставок новейшей техники для российских военных

Поставки новейшей техники для российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, налажены. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, в «основной пакет необходимых факторов для победы», в частности, входят современные беспилотные летательные аппараты, аппараты-камикадзе и новые разведывательные системы.

«Мы идем вперед, мы наступаем. И ЧВК, и наша пехота, и морпехи, Росгвардия, пограничники и так далее. Вся структура работает. (...) Насыщаемся. Сейчас мы говорим о росте нашего потенциала, вот это есть», — заявил военкор.

Собеседник радиостанции также добавил, что российские военные быстро адаптируются в условиях боевых действий.

10 ноября военнослужащие Вооруженных сил Украины назвали сложной ситуацию с беспилотными летательными аппаратами на фронте. «Самолеты и беспилотники всегда кружат над головой, наблюдают. В основном это российские беспилотники. Мы их не видим, но они продолжают летать», — пожаловался 42-летний командир пехоты.