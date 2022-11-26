NASA показало погружение Украины в полную темноту

Космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на Украине

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на Украине.

На нем видно, что страна погрузилась в полную темноту. Украинская территория была запечатлена из космоса ночью 24 ноября в окружении ярко освещенных городов и населенных пунктов в соседних странах, включая Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстановку в энергетике сложной. Практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. В 15 регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением.

По словам украинского лидера, без света остаются более шести миллионов человек. Генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко рассказал, что Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30 процентов. Он отметил, что электроэнергию в домах украинской столицы включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов.

