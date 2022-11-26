Стали известны кандидаты на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»

В МЮ хотят подписать на замену Криштиану Роналду Виктора Осимхена или Мемфиса Депая

Стали известны кандидаты на замену португальскому форварду Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом в Twitter заявил журналист Флориан Плеттенберг.

По информации корреспондента, в команду может вернуться Мемфис Депай, выступающий в данный момент за «Барселону». Каталонский клуб не против отпустить игрока. Уточняется, что приоритетным вариантом остается подписание форварда «Наполи» Виктор Осимхен, однако в неаполитанской команде не планируют расставаться с футболистом вне зависимости от того, сколько заплатит МЮ.

В то же время ESPN сообщает, что на место Роналду рассматриваются еще несколько игроков. Среди них нападающий нидерландского клуба ПСВ Коди Гакпо и форвард «Милана» Рафаэл Леау.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.