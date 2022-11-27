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20:25, 27 ноября 2022Спорт

Боксер пригласил на спарринги подравшихся игроков «Спартака» и «Зенита»

Боксер Войцеховский пригласил на спарринги подравшихся футболистов «Спартака» и «Зенита»

Фото: @vasyavoy

Российский боксер Василий Войцеховский пригласил на спарринги подравшихся игроков «Спартака» и «Зенита». Его слова приводит ТАСС.

Войцеховский рассказал, что видел драку футболистов в матче Кубка России. «Приглашаю их на свою тренировку, где можно выбить все эмоции. Опять же, спарринги проведем. Если хотят подраться, добро пожаловать в ринг», — отметил он.

27 ноября «Зенит» и «Спартак» встретились в матче группового этапа Кубка России (4:2 в серии пенальти). В конце основного времени при счете 0:0 на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку с участием игроков обеих команд. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Московская команда заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строки и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.

Дарья Коршунова
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