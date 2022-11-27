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17:58, 27 ноября 2022Спорт

Сборная Марокко победила Бельгию в матче чемпионата мира

Сборная Марокко победила Бельгию со счетом 2:0 в матче ЧМ-2022, забили Сабири и Абухляль

Фото: Matthew Childs / Reuters

Сборная Марокко одержала победу над национальной командой Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первым ворота бельгийцев на 73-й минуте поразил нападающий Абдельхамид Сабири. Укрепил преимущество марокканской команды полузащитник Закария Абухляль.

Победа помогла сборной Марокко получить четыре очка и возглавить турнирную таблицу группы F. Бельгия с тремя очками опустилась на вторую строку. Далее расположилась Хорватия с одним очком и Канада, которая не имеет в активе очков.

В предыдущем туре 23 ноября сборная Марокко сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Хорватии. В тот же день Бельгия одержала победу над Канадой. Команды сыграли со счетом 1:0.

Дарья Коршунова
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