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23:57, 23 ноября 2022Спорт

Сборная Бельгии обыграла Канаду на старте чемпионата мира-2022

Сборная Бельгии победила Канаду со счетом 1:0 на старте ЧМ-2022, забил Батшуайи

Фото: Reuters

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Канады в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий Миши Батшуайи.

Ранее 23 ноября прошла еще одна встреча группы F. Сборные Хорватии и Марокко сыграли безголевую ничью.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Бельгии завоевала бронзовые медали на мундиале 2018 года.

Анастасия Борисова
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