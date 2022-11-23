Сборная Бельгии обыграла Канаду на старте чемпионата мира-2022

Сборная Бельгии победила Канаду со счетом 1:0 на старте ЧМ-2022, забил Батшуайи

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Канады в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий Миши Батшуайи.

Ранее 23 ноября прошла еще одна встреча группы F. Сборные Хорватии и Марокко сыграли безголевую ничью.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Бельгии завоевала бронзовые медали на мундиале 2018 года.