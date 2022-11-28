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17:01, 28 ноября 2022Спорт

Бывший игрок сборной Испании ответил пригрозившему Месси боксеру Альваресу

Бывший игрок сборной Испании Фабрегас упрекнул боксера Альвареса за угрозы Месси
Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас ответил мексиканскому боксеру Саулю Альваресу, который пригрозил избиением капитану аргентинской национальной команды Лионелю Месси. Испанец высказался в своем Twitter.

Он упрекнул мексиканца в том, что тот не знает тонкостей организации работы административного штаба футбольной команды в раздевалке. «Все футболки, даже те, которые носим мы, скидываются на пол. После этого их стирают», — написал Фабрегас.

Ранее 28 ноября Альварес раскритиковал Месси в соцсетях из-за видео, на котором аргентинец в раздевалке поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев. «Пусть он помолится богу, чтобы я не столкнулся с ним где-нибудь», — заявил боксер.

Сборная Аргентины 27 ноября одержала победу над Мексикой во втором туре чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Первый мяч команды забил Месси. Затем отличился полузащитник Энцо Фернандес.

Алексей Гусев
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