Бывший игрок сборной Испании ответил пригрозившему Месси боксеру Альваресу

Бывший игрок сборной Испании Фабрегас упрекнул боксера Альвареса за угрозы Месси

Бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас ответил мексиканскому боксеру Саулю Альваресу, который пригрозил избиением капитану аргентинской национальной команды Лионелю Месси. Испанец высказался в своем Twitter.

Он упрекнул мексиканца в том, что тот не знает тонкостей организации работы административного штаба футбольной команды в раздевалке. «Все футболки, даже те, которые носим мы, скидываются на пол. После этого их стирают», — написал Фабрегас.

Ранее 28 ноября Альварес раскритиковал Месси в соцсетях из-за видео, на котором аргентинец в раздевалке поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев. «Пусть он помолится богу, чтобы я не столкнулся с ним где-нибудь», — заявил боксер.

Сборная Аргентины 27 ноября одержала победу над Мексикой во втором туре чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Первый мяч команды забил Месси. Затем отличился полузащитник Энцо Фернандес.