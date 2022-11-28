Большой адронный коллайдер остановили из-за экономии энергии

ЦЕРН 28 ноября остановила работу Большого адронного коллайдера из-за экономии энергии

28 ноября европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) остановила работу Большого адронного коллайдера (БАК) за две недели до первоначально запланированной даты с целью экономии электроэнергии в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации также отметили, что в 2023 году эксплуатация комплекса будет сокращена на 20 процентов.

Ранее сотрудники ЦЕРНа заявили о преждевременной остановке БАК из-за нехватки энергии. «В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и затрат, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРНа будет внедрять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах», — рассказали ученые.

Большой адронный коллайдер находится на глубине более 100 метров на границе между Францией и Швейцарией. Он представляет собой 27-километровое кольцо, в котором возможно разгонять и сталкивать протоны. В декабре 2018 года научный объект был закрыт для технического обслуживания и модернизации. 22 апреля его вновь запустили для исследовательской работы спустя три года простоя.