В Германии заявили о подготовке США к конфликту с Россией на Украине

Бывший глава немецкой СДПГ Лафонтен: США готовили Киев к конфликту с Россией с 2014 года

Конфликт на Украине начался в 2014 году после «Евромайдана», и США с тех пор активно его подпитывают. Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен.

С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют Оскар Лафонтен Экс-председатель Социал-демократической партии Германии

По мнению экс-главы немецкой политической партии, Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией, параллельно устранив геополитического противника в лице Германии. Теперь США получили возможность определять политику стран ЕС, заметил Лафонтен.

Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает Оскар Лафонтен Экс-председатель Социал-демократической партии Германии

Однако, полагает Лафонтен, Вашингтону не удалось полностью осуществить свои планы против России.

у меня есть ощущение, что США теперь осознают, что обломали себе зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружения на Украину, отправку туда большого количества "военных советников", оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом Оскар Лафонтен Экс-председатель Социал-демократической партии Германии

Выгода Вашингтона

Обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс считает, что США перестанут получать выгоду от конфликта на Украине в случае его затягивания. По его словам журналиста, американские чиновники стали задумываться о том, что Вашингтон уже получил «все возможные плоды от украинского кризиса».

Кроме того, пишет журналист, издержки ведения военных действий будут только расти. США лишатся возможности помогать другим регионам, а запасы вооружения истощатся. Брэндс считает, что Киев должен показать готовность к мирным переговорам, иначе Вашингтон может оказаться в невыгодном положении.

Кроме того, полагает обозреватель, обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации президента США Джо Байдена к прекращению военных действий в Европе.

Ответственный подход Вашингтона

18 ноября стало известно, что администрация Байдена добивается от Конгресса США выделения дополнительного финансирования на поддержку Украины. Республиканцы в Палате представителей США, в свою очередь, потребовали аудита финансовой поддержки Киева.

Законодатели внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств. Также они требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине заранее отправлялись на согласование. Автор документа, конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что хочет проверить «каждый пенни, который идет на помощь Киеву».

О намерении ужесточить надзор и перейти к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине предупреждал американский конгрессмен, член комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности Майкл Маккол Американский конгрессмен

По мнению законодателя, большинство членов Конгресса — и демократы, и республиканцы — согласны с необходимостью более ответственного подхода к выделению помощи. В то же время Маккол заверил, что Конгресс намерен продолжать оказывать помощь Украине.