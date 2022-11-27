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22:17, 27 ноября 2022Мир

В США заявили о более ответственном выделении помощи Украине

Конгрессмен Маккол заявил о переходе США к более ответственному выделению помощи Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский конгрессмен, член комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Такое заявление он сделал в своем интервью телеканалу ABC.

«Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности», — сообщил Маккол, отвечая на вопрос о том, как предстоящие изменения в подходе палаты представителей отразятся на оказании помощи Киеву.

По мнению законодателя, большинство членов Конгресса — и демократы, и республиканцы — согласны с необходимостью более ответственного подхода к выделению помощи. В то же время Маккол заверил, что Конгресс намерен продолжать оказывать помощь Украине.

18 ноября стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. Республиканцы в палате представителей США, в свою очередь, потребовали аудита финансовой поддержки Киева.

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Марина Совина
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