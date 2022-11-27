В США раскрыли неприятную для Вашингтона правду о его роли на Украине

Bloomberg: конфликт на Украине перестанет приносить выгоду США в случае его затягивания

Соединенные Штаты перестанут получать выгоду от конфликта на Украине в случае его затягивания. Такую точку зрения высказал обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

По словам журналиста, американские чиновники стали задумываться о том, что Вашингтон уже получил «все возможные плоды от украинского кризиса».

Кроме того, издержки ведения военных действий будут только расти. США лишатся возможности помогать другим регионам, а запасы вооружения истощатся.

Брэндс выразил мнение, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации президента США Джо Байдена к прекращению военных действий в Европе. По мнению журналиста, Киев должен показать готовность к мирным переговорам, иначе США могут оказаться в невыгодном положении.

Ранее другой обозреватель Bloomberg Макс Хастингс заявил, что суровая правда о конфликте на Украине заключается в том, что, если бы не помощь США, страна президента Владимира Зеленского была бы обречена. «[Если бы не помощь Вашингтона], президент России Владимир Путин давно бы руководил парадом победы в Киеве», — заметил журналист и добавил, что администрация Байдена справляется со своей ролью в противостоянии, так как осознает угрозу эскалации конфликта.