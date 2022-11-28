Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву

Amerika: папа Римский Франциск захотел посетить Киев и Москву в рамках одной поездки

Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить с официальным визитом и Москву, и Киев. Об этом сообщает издание Amerika, издаваемое римско-католическим орденом иезуитов.

«Если я совершу визит, то поеду и в Москву, и в Киев, а не в одно место», — сказал понтифик. Франциск подчеркнул в интервью, что с самого начала украинского конфликта призывал стороны к примирению. По его словам, он уже на второй день российской спецоперации обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать мирные переговоры.

Также Франциск указал, что активно занимается вопросом обмена военнопленных. «Я работаю над составлением списков пленных: как гражданских, так и военнослужащих, а затем передаю эти данные в Россию», — сказал Франциск, добавив, что уже трижды созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу.

Ранее глава внешнеполитического отдела католической церкви архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил, что Ватикан готов организовать у себя переговоры России и Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с другими странами и с папой Римским Франциском.