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16:36, 27 ноября 2022Мир

Ватикан предложил провести у себя переговоры по Украине

Архиепископ Ватикана: Святой престол предлагает провести у себя переговоры по Украине

Фото: Vatican Media / Reuters

Ватикан предложил организовать у себя переговоры России и Украины. Об этом заявил изданию Mediaset глава внешнеполитического отдела католической церкви архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Он отметил, что Святой престол и лично Папа Римский были всегда открыты для проведения переговоров с начала конфликта, но «до сих пор не поступило никакого конкретного ответа».

Галлахер при этом пояснил, что предложение остается в силе. «И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, Святой Отец отнесся очень положительно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира и диалога», — приводит слова архиепископа издание.

Ранее газета La Stampa выразила мнение, что Ватикан захотел стать посредником в переговорах России и Украины. Для этого Святой престол проводит работу по сближению сторон конфликта.

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Елена Апазиди
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