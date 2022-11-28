Футболист «Спартака» описал массовую драку с игроками «Зенита»

Футболист «Спартака» Соболев заявил, что должен был поддержать команду в драке с «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев описал массовую драку с игроками петербургского «Зенита» в матче группового этапа Кубка России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все началось с первых минут, когда Родригао начал, спина до сих пор болит. Но все к этому шло, эмоции горели. Наверное, удалили всех, кто был самым активным», — заявил футболист. Он подчеркнул, что поступил неправильно, но должен был поддержать одноклубников.

Драка между командами произошла 27 ноября. В конце основного времени при счете 0:0 на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2.

Московская команда заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строке и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.