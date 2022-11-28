Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 28 ноября 2022Россия

Папу Римского назвали элементом влияния США

Депутат Федоров назвал Папу Римского Франциска элементом влияния США после слов о бурятах
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media / Reuters

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров прокомментировал заявление Папы Римского Франциска о конфликте на Украине. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Федоров осудил слова Папы Римского, что при проведении спецоперации наибольшую жестокость проявляют солдаты, воспитанные вне «русской традиции» — в частности, буряты и чеченцы. Он также назвал понтифика элементом влияния США.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
Путин и Токаев подписали декларацию к 30-летию дипломатических отношений
Путин и Токаев подписали декларацию к 30-летию дипломатических отношений
Сегодня

«Американцы делают в России ставку на сепаратизм, как англичане это делали в 1917 году, [аналогично было] и в 1991 году. Сепаратизм — это такое основное направление удара по России, как считают в США, слабое место. И в рамках этого плана работает и Папа Римский — элемент американского влияния на процессы в России», — подчеркнул Федоров.

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания он назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

На слова понтифика ответила представитель МИД России Мария Захарова, которая заявила, что подобное высказывание демонстрирует русофобию и извращение истины. Глава Бурятии Алексей Цыденов посчитал слова Папы Римского странными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия договорилась с Ираном о поставках автомобилей
В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть
США и Россия наладили несколько каналов связи
В ООН рассказали о сложных временах для «ближневосточного квартета»
В Чечне оценили слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
Раскрыты подробности об использовании линии связи России и США
Бывший замгенсека НАТО назвал условие для войны стран Запада с Россией
В Европе предупредили о более тяжелых энергетических проблемах следующей зимой
Россиянка заперлась в номере отеля в Сербии и угрожала выпрыгнуть из окна
Италия выделила два миллиона евро для вывоза украинского зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.