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00:47, 28 ноября 2022Россия

Военкор рассказал о своем спасении от взрывов в центре Донецка

Военкор Руденко рассказал о спасении от взрывов в центре Донецка благодаря редакторам RT
СюжетВзрыв в Донецке:
Андрей Руденко

Андрей Руденко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко рассказал о своем спасении от гибели из-за взрывов в центре Донецка благодаря редакторам RT. Его история опубликована в Telegram-канале «Специально для RT».

По словам журналиста, он работал над текстом об обстановке на Донецком направлении, после чего планировал выехать в центр Донецка. Уже на пороге военкору написала одна из редакторов и попросила его отредактировать материал. Руденко пришлось задержаться на несколько минут, которые спасли ему жизнь.

«Когда я выехал из дома и приблизился к бульвару Пушкина, по пути моего следования начали падать снаряды. Причем каждый из взрывов был как раз перед моим подъездом к этому месту», — заявил Руденко, отметив, что увидел на своем пути три прилета.

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Журналист добавил, что российские военные уже несколько недель продвигаются вперед практически по всем направлениям, в том числе наступают и на Донецком. На западных окраинах столицы ДНР идут тяжелые бои за города Марьинку, поселки Первомайское и Водяное.

23 октября сообщалось, что военный корреспондент Семен Пегов получил ранение в зоне специальной военной операции (СВО), предположительно, подорвавшись на мине. В этот же день он перенес операцию. Оперировавший Пегова хирург сообщил, что ранение не тяжелое и добавил, что репортеру придется около полутора месяцев ходить на костылях. 24 октября Пегов сообщил, что, вероятно, наступил на неразорвавшийся боеприпас от боевой машины пехоты.

24 ноября президент России Владимир Путин наградил Семена Пегова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.

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Марина Совина
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