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12:02, 28 ноября 2022Россия

В России заявили о риске обстрелов хранилища свежего ядерного топлива на ЗАЭС

«Росэнергоатом» заявил о риске обстрелов хранилища свежего ядерного топлива на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuter

Продолжение обстрелов территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может привести к необратимым тяжелым последствиям из-за риска прилета снарядов в хранилище свежего ядерного топлива. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА Новости.

«Проблема в том, что украинский режим как стрелял, так и продолжает стрелять, при этом продолжает рассказывать всему миру сказки о том, что стреляем на самом деле мы. Это в их репертуаре, ничего нового они не являют миру, поэтому… констатация угрозы радиационного заражения, безусловно, нужна, и мир должен понимать, с кем мы имеем дело», — объяснил Карчаа, назвав происходящее «ядерным терроризмом».

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28 ноября два энергоблока на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были переведены в режим «горячего останова». Представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара подчеркнул, что эксплуатационная безопасность Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме, местные власти также назвали фейком сообщения о планах России покинуть территорию ЗАЭС.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что организация испытывает сложности в обеспечении безопасности и определении виновника обстрелов Запорожской АЭС. При этом в МАГАТЭ допустили, что попадание артиллерийского снаряда по отработавшему топливу на ЗАЭС может спровоцировать эффект «грязной бомбы».

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.

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Варвара Родикова
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