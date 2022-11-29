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23:30, 29 ноября 2022Россия

В Крыму отреагировали на угрозы Украины «выдворить россиян»

Советник главы Крыма Крючков назвал чушью угрозы Украины «выдворить россиян» с полуострова

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отреагировал на угрозы постпреда президента Украины Тамилы Ташевой «выдворить россиян» с полуострова. Его слова передает РИА Новости.

Крючков назвал слова Ташевой чушью и отметил, что она «давно сидит на грантовых деньгах» и может лишиться средств, если перестанет делать подобные заявления. «Уверен, что когда влажные мечты о "перемоге" подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал», — добавил он.

Ранее глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. До этого также стало известно, что администрация Зеленского создает план по захвату Крыма под руководством Ташевой. Позже Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные планы неосуществимыми.

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Марина Совина
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