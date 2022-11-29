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14:14, 29 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении свыше 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 30 украинских военных на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаки, в связи с чем потеряли более 30 бойцов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в районе Ивановки в Харьковской области атаковать пыталась одна ротная тактическая группа ВСУ. В результате противник был отброшен на исходные позиции с помощью нанесенного российскими войсками огневого поражения.

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Помимо живой силы, Киев также потерял две боевые бронированные машины и два пикапа.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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