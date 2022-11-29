Минобороны заявило об уничтожении свыше 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 30 украинских военных на купянском направлении

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаки, в связи с чем потеряли более 30 бойцов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в районе Ивановки в Харьковской области атаковать пыталась одна ротная тактическая группа ВСУ. В результате противник был отброшен на исходные позиции с помощью нанесенного российскими войсками огневого поражения.

Помимо живой силы, Киев также потерял две боевые бронированные машины и два пикапа.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.