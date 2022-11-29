Получивший травму Неймар подхватил вирус на чемпионате мира

Получивший травму бразильский футболист Неймар подхватил вирус на чемпионате мира-2022

Восстанавливающийся после травмы нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар подхватил вирусную инфекцию на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом Globo сообщил его партнер по команде Винисиус Жуниор.

«Он немного не в форме. Не только из-за травмы ноги, но и из-за небольшого жара, но надеюсь, что он поправится как можно скорее», — рассказал Винисиус. Он добавил, что Неймар был расстроен из-за невозможности посетить матч против сборной Швейцарии (1:0) 28 ноября.

24 ноября Неймар получил травму лодыжки в матче против Сербии (2:0). Соперники сфолили на нем девять раз — это самый высокий показатель за весь мундиаль. Футболист пропустит матч сборной Бразилии против команды Камеруна, который станет последним на групповом этапе.

После двух матчей Бразилия лидирует в турнирной таблице группы G, набрав шесть очков. Команда досрочно вышли в плей-офф турнира.