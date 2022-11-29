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19:22, 29 ноября 2022Спорт

Изгнанный из сборной Камеруна футболист выступил с заявлением

Футболист сборной Камеруна Андре Онана заявил, что пытался решить конфликт с тренером

Фото: Heuler Andrey / Imago / SPP / Globallookpress.com

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана, изгнанный из команды во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) выступил с заявлением.

«Мне не разрешили помочь Камеруну. Я всегда вел себя так, чтобы вести команду к успеху. Я вложил все силы и энергию в поиск решения конфликта, но с той стороны не было желания. Некоторые моменты трудно принять», — написал футболист. При этом он подчеркнул, что уважает решения тренерского штаба, отвечающего за успех сборной и страны.

Ранее 29 ноября стало известно, что Онана покинул расположение Камеруна из-за ссоры с главным тренером Ригобером Сонгом. Тренер просил Онана меньше рисковать и реже покидать вратарскую зону, однако голкипер отказался выполнять требования и был отстранен от матчей.

На чемпионате мира Онана сыграл в первом туре группового этапа против сборной Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу европейской команды. Во втором матче против Сербии в воротах стоял Девис Эпасси, встреча завершилась со счетом 3:3.

После двух матчей сборная Камеруна занимает третье место в турнирной таблице группы G и имеет в активе одно очко. Возглавляет квартет команда Бразилии с шестью очками.

Анастасия Борисова
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