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14:13, 29 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило о поражении десяти пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении десяти пунктов управления ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение десяти пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой народной республики (ДНР), а также Никольское Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России также поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 148 районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики (ЛНР) был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Ранее в ведомстве сообщили, что на купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 30 бойцов. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы безуспешно пытался атаковать российские войска.

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Сергей Истомин
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