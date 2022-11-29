Щербакова высказалась о конфликтах с Тутберидзе

Фигуристка Анна Щербакова заявила, что никогда не спорит с Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что никогда не спорит со своим тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит YouTube-канал Fametime TV.

«У меня мнение может быть всегда и на все, но я не считаю нужным его высказывать. У нас не может быть конфликтов, потому что я все время молчу», — объяснила спортсменка.

Щербакова рассказала, что ее общение с тренерами осложнилось в первые полгода после Олимпийских игр-2022 в Пекине. «Между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое чуть-чуть потерялось, размылось, потому что я была в своих мыслях», — сказала она.

Ранее стало известно, что фигуристка пропустит чемпионат России, который пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске. Уточняется, что в даты проведения турнира она будет выступать в шоу Татьяны Навки.

Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине в женском одиночном катании. Годом ранее она стала чемпионкой мира. Также в ее активе три золота чемпионатов России.