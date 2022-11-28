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17:38, 28 ноября 2022Спорт

Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске

Фото: Yohei Osada / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит чемпионат России, который пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что в даты проведения турнира россиянка будет выступать в шоу Татьяны Навки. Одну из ролей в этом же представлении сыграет Камила Валиева, однако она планирует принять участие в чемпионате России.

5 октября сообщалось, что Щербакова стала третьей ведущей нового сезона телешоу «Ледниковый период». Ее партнерами являются олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине в женском одиночном катании. Годом ранее она стала чемпионкой мира. Также в ее активе три золота чемпионатов России.

Алексей Гусев
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