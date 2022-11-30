В сети восхитились внешностью юристки в откровенном бикини

TikTok-блогерша Мэнди восхитила пользователей сети внешностью в откровенном бикини

Юристка Мэнди (фамилия неизвестна) с никнеймом @lawyermandyy восхитила пользователей сети фигурой в откровенном бикини. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика 24-летняя девушка предстала в облегающем черном платье с вырезом, который обнажал часть груди. При этом она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах. Затем юзерша позировала перед камерой в фиолетовом купальнике. «Я слышала, что оценка внешности латиноамериканских юристок возрастает с пяти до десяти, когда они в бикини. Это правда?» — подписала блогерша публикацию.

В свою очередь зрители ответили на ее вопрос в комментариях. «Возрастает с 10 до 15», «С пяти до десяти? С 10 до 20!», «Ты поднялась с 10 до уровня богини», — заявили они.

Ранее в ноябре служащая в Военно-воздушных силах США (ВВС) блогерша Шелби Мак показала внешность в униформе и восхитила зрителей.