В Россию по параллельному импорту ввезли товаров на 17 миллиардов долларов

В Россию по параллельному импорту ввезли критически важных товаров почти на $17 млрд

За полгода в Россию по параллельному импорту ввезли критически важных товаров почти на 17 миллиардов долларов. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. Его слова приводит ТАСС.

Булавин отметил, что легализация параллельного импорта стала важным шагом для поступления в Россию необходимой продукции. «С мая по октябрь везено почти два миллиона тонн критически важных товаров на сумму почти 17 миллиардов долларов», — уточнил он.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Этот документ защищает от гражданской, административной и уголовной ответственности российский бизнес, который ввозит в страну товары без разрешения правообладателей.

Список продукции, которую можно ввозить в РФ по новой схеме, составляет Минпромторг. Изначально в него вошли 96 пунктов, среди которых — запчасти для автомобилей, одежда, обувь и фармацевтическая продукция.

Впоследствии министерство корректировало этот перечень. Например, в начале ноября Минпромторг легализовал параллельный импорт алкоголя. Теперь без разрешения правообладателей в страну можно ввозить виски White Horse, Jack Daniel’s, бурбон Jim Beam и алкоголь других популярных марок.