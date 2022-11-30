В российском регионе в цехе по производству пластика произошел пожар

В Волгограде в цехе по производству пластиковой тары произошел пожар

В Волгограде в цехе по производству пластиковой тары произошел пожар. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Огонь вспыхнул 30 ноября в Кировском районе города на улице Самарской. Пожар охватил двухэтажное кирпичное здание, площадь возгорания уточняется.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб выясняют обстоятельства случившегося в российском регионе.

Ранее в Подольске на заводе «Зингер» вспыхнул мощный пожар. Возможной причиной ЧП могла стать аварийная работа электросети.