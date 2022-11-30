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09:06, 30 ноября 2022Россия

В российском регионе в цехе по производству пластика произошел пожар

В Волгограде в цехе по производству пластиковой тары произошел пожар
СюжетПожар в Волгограде
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Волгограде в цехе по производству пластиковой тары произошел пожар. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Огонь вспыхнул 30 ноября в Кировском районе города на улице Самарской. Пожар охватил двухэтажное кирпичное здание, площадь возгорания уточняется.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб выясняют обстоятельства случившегося в российском регионе.

Ранее в Подольске на заводе «Зингер» вспыхнул мощный пожар. Возможной причиной ЧП могла стать аварийная работа электросети.

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Анастасия Шейкина
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