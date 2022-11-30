Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским

Боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что дагестанцы очень хорошо относятся к русским

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал, что дагестанцы очень хорошо относятся к русским. Его слова приводит Sport24.

«Если ты не понимаешь их язык, они не будут при тебе разговаривать на нем — они будут говорить по-русски между собой. Они базируются на русском языке и русской культуре, и в этом их сила. Мы же все — Россия», — пояснил боец. Он добавил, что дагестанцы поддерживают его перед боем с Магомедом Исмаиловым.

Поединок между Шлеменко и Исмаиловым состоится 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 13. 8 октября Исмаилов победил сербского бойца Александра Илича единогласным решением судей. Ранее Илич выиграл бой со Шлеменко, нокаутировав россиянина через 21 секунду после начала встречи.

36-летний Исмаилов в профессиональной карьере одержал 17 побед и потерпел три поражения, еще один поединок с его участием закончился ничьей. В активе 38-летнего Шлеменко 61 выигранный бой при 14 поражениях и одной ничьей.