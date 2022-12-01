Газ в Европе вновь подорожал

ICE: газ в Европе в ноябре подорожал на 18% до $1558 за тысячу кубометров

Газ в Европе по итогам ноября подорожал на 18 процентов по сравнению с показателями на конец ноября. Цена за тысячу кубометров поднялась до 1558 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о декабрьском и январском фьючерсах, которые приводит ТАСС.

Средняя цена газа в Европе в ноябре составила 1259 долларов за тысячу кубометров, при том что в октябре цены доходили до 1379 долларов за тысячу кубометров. Это обуславливалось более высокой стоимостью топлива в первой половине октября на фоне активного заполнения европейских подземных хранилищ (ПХГ) и последствий повреждений газопроводов «Северный поток».

Причинами роста цен к концу ноября называют похолодание и, как следствие, начало отопительного сезона, который европейские власти максимально откладывали. В настоящий момент страны Европы ежедневно наращивают темпы отбора газа из своих хранилищ.

Также к концу ноября в Евросоюзе значительно упала доля ветрогенерации в выработке электроэнергии. Ее снижение приводит к большему использованию газа для бытовых нужд и в промышленности.

Ранее сообщалось, что цены на газ превысили отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 октября. При этом стоимость газа пока еще далека от рекордной отметки в 3801 доллар за тысячу кубометров, достигнутой в августе.