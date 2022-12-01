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10:12, 1 декабря 2022Спорт

В Иране застрелили праздновавшего вылет сборной с чемпионата мира фаната

В Иране полицейские застрелили фаната, праздновавшего вылет сборной с чемпионата мира-2022

Фото: Molly Darlington / Reuters

В Иране полицейские застрелили болельщика Мехрана Самака, праздновавшего вылет национальной сборной с чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает источник издания, 29 ноября 27-летний фанат стал сигналить из машины после поражения команды от сборной США и вылета с мундиаля в Катаре. За это его застрелили в голову силы правопорядка Ирана. Отмечается, что инцидент произошел на фоне массовых демонстраций в стране.

29 ноября сборная Ирана уступила команде США в заключительном туре группового этапа ЧМ. Игра закончилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич. Американцы благодаря этой победе обошли иранцев в таблице группы B и вышли в плей-офф турнира.

Ранее Федерация футбола Ирана потребовала отстранить США от мундиаля из-за искаженного изображения флага. Сообщалось, что в Иране остались недовольны тем, что пресс-служба американской сборной в соцсетях выложила снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики.

Дарья Коршунова
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