Кокорин обратился к подравшемуся с футболистами «Зенита» игроку «Спартака»

Кокорин упрекнул игрока «Спартака» Соболева в нападении на соперника из «Зенита» со спины

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин обратился к игроку «Спартака» Александру Соболеву в комментариях под постом в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кокорин опубликовал фото из тренажерного зала, на котором продемонстрировал пресс. «Над нижним надо поработать», — такой комментарий оставил Соболев под постом. Кокорин ответил, что его пресса хватит, чтобы не бить людей со спины. Так он упрекнул соотечественника, который в драке с «Зенитом» напал на Вильмара Барриоса со спины.

Соболев ответил, что он ударил соперника не стулом. «Мой брат тоже был не со стулом. Ждем меру пресечения», — заявил Кокорин.

27 ноября в конце основного времени матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» при счете 0:0 на поле произошла массовая драка. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Барриоса, Малкома и Родригао.

В 2018 году Кокорин с младшим братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были осуждены и провели в местах лишения свободы почти год.