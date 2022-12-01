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18:10, 1 декабря 2022Спорт

Месси высказался о побитом рекорде Марадоны

Побивший рекорд Марадоны Лионель Месси заявил, что Диего был бы счастлив за него

Фото: Cao Can / Globallookpress.com

Нападающий Лионель Месси высказался о побитом рекорде Диего Марадоны по матчам, проведенным за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Его слова приводит RMC Sport.

«Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью», — заявил футболист и добавил, что такое достижение всегда приятно превзойти.

26 ноября Месси вышел на поле в матче против Мексики, игра стала для него 21-й в составе национальной команды в рамках мундиаля. Марадона добился аналогичного результата на ЧМ-1994 в США.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.

Ксения Курашкина
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